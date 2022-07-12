شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج بالمقدمة 3 دولارات للتر.. أكثر الدول ارتفاعا بأسعار البنزين عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع جلوبال بترول برايس، أكثر الدول ارتفاعا فى أسعار البنزين، وفقا لأسعار شهر يوليو الجارى حيث جاءت فى المقدمة هونج كونج بـ3 دولارات للتر البنزين. وتأتى أيسلندا 2.5 دولار للتر البنزين، النرويج 2.5 دولار للتر البنزين، وفنلندا 2.5دولار للتر البنزين، والدنمارك 2.5 دولار للتر البنزين. وبلغ متوسط سعر لتر البنزين بالدول الأوروبية 1.78 دولار للتر، وذلك خلال بداية شهر يوليو الجارى وفقا لموقع جلوبال بترول برايس. وبلغ سعر لتر البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.32 دولار للتر، وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.

و بلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.47 دولار للتر وذلك بداية شهر يوليو الجارى، حيث توجد فروق ملحوظة ما بين الدول ،فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير، وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.

تعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب ،فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

يذكر أن أسواق الطاقة العالمية تشهد ارتفاعات سعرية لأسعار النفط الخام منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية ،حيث تخطت الأسعار حاجز ال100دولار للبرميل .