لأول مرة منذ 20 عاما.. انهيار اليورو ليتساوى مع الدولار

الشارقة - اميمة ياسر - انخفض اليورو، الإثنين، لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوى مع الدولار الأمريكي.

تراجع سعر صرف اليورو أمام نظيرتها الأمريكية، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى دون مستوى 1.01 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002.

جاء تراجع اليورو ليوازي سعر الدولار الأمريكي، مع دخول أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا في فترة الصيانة السنوية، وتوقع توقف التدفقات لمدة عشرة أيام.

وحسب موقع انفستينج، العالمي يتداول سعر صرف اليورو اليوم، الإثنين، الموافق لـ 11 يوليو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.007 الآن هبوطًا بأكثر من 1% في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصبح اليورو مساويًا للدولار، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا لليورو مقابل الدولار منذ نوفمبر 2002.

وقال الموقع إن المستثمرين يشعرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.

انخفضت أسعار صرف اليورو والدولار إلى أقل من 60 و59 روبلا، على التوالى، فى بورصة موسكو يوم الإثنين للمرة الأولى منذ 5 يوليو، وفقًا لبيانات التداول.

واعتبارًا من الساعة 5:06 مساءً بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 3.8% عند 59.98 روبل، بينما انخفض الدولار بنسبة 3.29% إلى 58.92 روبل اعتبارًا من 5:24 مساءً، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واعتبارًا من الساعة 5:50 مساءً، انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 3.88% إلى 59.93 روبل، بينما قلص الدولار خسائره إلى 2.5% عند 59.39 روبل.