شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى انخفاض اليورو ليتساوى مع الدولار لأول مرة منذ 20 عاما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض اليورو لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوى مع الدولار الأمريكى.. ويرصد ”الخليج 365” فى نقاط ماذا يعنى نقطة التعادل بين الدولار واليورو.

- محتمل أن يحدث تأثيرًا مهمًا على الاستثمار وأسواق المال والعملات فى العالم.

- تسعى البنوك المركزية فى العالم فى السيطرة على التضخم والذى يعنى ارتفاع الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة.

- هناك 8 اجتماعات لأسعار الفائدة فى السنة يعقدها كل بنك مركزى فى العالم.

- البنك المركزى الأمريكى رفع الفائدة 3 مرات حتى الآن فى 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.

- الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة فى التأثير السلبى على اقتصاديات دول أوروبا نظرًا لأنها تستورد 40% من الطاقة من روسيا.

- ارتفاع التضخم فى أوروبا لأكثر من 8% فى بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأخر البنك المركزى الأوروبى فى رفع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو.