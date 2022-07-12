الاقتصاد

ماذا يعنى انخفاض اليورو ليتساوى مع الدولار لأول مرة منذ 20 عاما؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى انخفاض اليورو ليتساوى مع الدولار لأول مرة منذ 20 عاما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض اليورو لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوى مع الدولار الأمريكى.. ويرصد ”الخليج 365” فى نقاط ماذا يعنى نقطة التعادل بين الدولار واليورو.

 

- محتمل أن يحدث تأثيرًا مهمًا على الاستثمار وأسواق المال والعملات فى العالم.

 

- تسعى البنوك المركزية فى العالم فى السيطرة على التضخم والذى يعنى ارتفاع الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة.

 

- هناك 8 اجتماعات لأسعار الفائدة فى السنة يعقدها كل بنك مركزى فى العالم.

 

- البنك المركزى الأمريكى رفع الفائدة 3 مرات حتى الآن فى 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.

 

- الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة فى التأثير السلبى على اقتصاديات دول أوروبا نظرًا لأنها تستورد 40% من الطاقة من روسيا.

 

- ارتفاع التضخم فى أوروبا لأكثر من 8% فى بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأخر البنك المركزى الأوروبى فى رفع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا