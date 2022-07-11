شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الأمريكية» تعلن عن بيع نفط من الاحتياطي البترولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في إطار مساعي الإدارة لتخفيف نقص في المعروض من الخام ناتج عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان صحفي إن شيفرون وإكسون موبيل وشل ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس آب و30 سبتمبر أيلول.

وأضافت أن هذا البيع جزء من برنامج أعلنه الرئيس جو بايدن في مارس آذار لتوريد مليون برميل من النفط الخام يوميا لمدة ستة أشهر.