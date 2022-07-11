شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو برنامج "نوفى" لجذب التمويلات والاستثمارات لمشروعات التنمية الخضراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات فى هذه القطاعات، فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، فما هى تفاصيل ذلك البرنامج؟

"برنامج نُوَفِّي" يعد الآلية التى ستعمل وزارة التعاون الدولى من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتى تأتى فى طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر، وحرصت وزارة التعاون الدولى على عقد منصة التعاون التنسيقى المشترك لمجموعة شركاء التنمية التى ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموى وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع.

وسبق وأوضحت "المشاط"، أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية فى مصر، لكن أيضًا تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

ونوهت بأن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية فى تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار فى هذا الإطار، وفى ظل سعى الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافى الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون فى سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.