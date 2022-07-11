شكرا لقرائتكم خبر عن الارتفاع مستمر.. 1.32 دولار سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر لتر البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية، 1.32 دولار للتر، وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.

وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا 1.47 دولار للتر، وذلك بداية شهر يوليو الجارى، حيث توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير، وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.

تعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

يذكر أن أسواق الطاقة العالمية تشهد ارتفاعات سعرية لأسعار النفط الخام منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية ،حيث تخطت الأسعار حاجز ال100دولار للبرميل.