الاقتصاد

الروبل الروسى يسجل أعلى مستوى أمام الدولار منذ 5 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت العملة الروسية الروبل، أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، في النصف الثاني من تعاملات اليوم الاثنين، وجرى تداول الدولار دون مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو 2022، وفقا لروسيا اليوم.

وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.44 روبل إلى 59.48 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو الجاري.

كما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.61 روبل إلى 60.11 روبل، بحسب ما أعلن موقع بورصة موسكو.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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