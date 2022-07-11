شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تقنين وضع الأراضى بمدينة العبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبورالجديدة، الية تقنين الأراضى داخل المدينة، وطرق السداد، وأبرز الملفات الجارى مناقشتها داخل الجهاز من قبل اللجان المشكلة.

وأوضح المهندس أحمد على، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة، والمخطط التفصيلي للشريط الخدمي الواقع على طريق القاهرة - الإسماعيلية، وجار الانتهاء من باقي المخططات التفصيلية تباعاً.

وأشار إلى أن الأراضى الجارى تقنينها داخل الجهاز، تبلغ حتى الان، 40 ألف فدان، لافتا إلى الإجراءات المُتخذة خلال الفترة الماضية، لسرعة إنجاز ملف التقنين، ومنها، الانتهاء من تسجيل جميع الطلبات المقدمة والواردة من جميع الكيانات، طبقاً للإعلان الأخير المنشور بالجرائد الرسمية حتى 2021/12/31، والتي يزيد عددها على 87 ألف طلب، وتشكيل لجان وزارية منفصلة لكل كيان (لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي جمعية الأمل – لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي شركة القادسية – لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي باقي الكيانات) بدلاً من لجنة واحدة لدراسة كل الكيانات.

وأوضح المهندس أحمد على، أنه حرصاً على مصالح المواطنين، فإن كل لجنة يرأسها مستشار من مجلس الدولة، وتضم أعضاء من جميع التخصصات من رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء من العاملين بالجهاز، وتم إنشاء إدارة بالجهاز تسمى إدارة توفيق أوضاع الأراضي المستلمة من جهة ولاية أخرى، تضم أعضاء من الإدارات ذات الصلة (العقارية – المالية – القانونية – وفنيين)، وتتبع رئيس الإدارة المركزية والعقارية والإدارية، وتم تخصيص شباك داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للرد على الاستفسارات الخاصة بملف التقنين، مع التأكيد على حسن التعامل، والرد على جميع الاستفسارات.

وقال رئيس جهاز العبور الجديدة: تم تحديد سعر المتر من قِبَل اللجان المختصة نظير علاوة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني، وبالنسبة لخيار الحصة العينية: (50% حصة للهيئة – 50% حصة للعميل) شاملة تغيير النشاط وتوصيل المرافق إلى الحدود الخارجية للأرض.

وأوضح المهندس أحمد على، أنه يمكن سداد 25 % دفعة مقدمة، والباقي على 3 أقساط سنوية بدون فوائد، أو سداد 15% دفعة مقدم.