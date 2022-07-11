شكرا لقرائتكم خبر عن تجارية الجيزة: ندعم الصناعة والتصدير لتحقيق استراتيجية الـ100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بالأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2022/2021 حيث أظهرت نتائج أداء الموازنه العامة ارتفاع مبدئى لمعدل نمو الإيرادات بحوالي 20٪ ومعدل نمو المصروفات نحو 15٪ إلى جانب تحقيق فائض قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف إمبابى أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا للعام الرابع على التوالي بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8٪ إلى 6.1٪ وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8٪ من الموازنة العامة للدولة خلال عام إلى 32.8٪.

وطالب إمبابي، بالعمل على الاهتمام بالصناعة والتصدير وتحقيق 100مليار دولار صادرات 2030 وفتح مجالات عمل جديدة للشباب

مضيفا بأن الأمم تتقدم بالتصنيع والتصدير وإعلاء نسبة القيمة المضافة للمنتجات الخام، وأن الغرفة التجارية داعم رئيسي لاستراتيجية الـ100 مليار دولار صادرات.

وقال محمد إمبابى إن الدولة أنفقت الكثير على تطوير وتحديث البنية التحتية اللازمة للصناعة من الطرق والكبارى ومشروعات الطاقة الكهربائية والتى كلفت الموازنة العامة مليارات الجنيهات وقام الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي والحكومة بدورهم في تجهيز البنية التحتية الاجرائية والتشريعية اللازمة للانطلاق نحو التصدير.

وتابع، آن الأوان ليتم الاستفادة من تلك المشروعات القومية بعوائد ماليه تعود على الوطن والمواطنيبن، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل للخروج بالاقتصاد المصرى إلى آفاق أوسع تضمن له المزيد من النمو والقدرة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية.