شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 11-7-2022، مقابل الجنيه المصري، وذلك لعدم وجود تداولات بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 58.93 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.61 جنيه للشراء، و61.53 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.16 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى61.16 جنيه للشراء.

61.57 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى58.93 جنيه للشراء.

61.43 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر58.92 جنيه للشراء.

61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib59.45 جنيه للشراء.

61.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية57.61 جنيه للشراء.

61.53 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي59.87 جنيه للشراء.

61.52 جنيه للبيع.