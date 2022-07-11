شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة تعريفية للمقصد السياحى المصرى للطلاب المشاركين بمبادرة أطلقتها مدرسة إسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدعوة من وزارة السياحة والآثار، استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة من أطفال وأولياء أومورهم ومعلمين وصحفيين من مدرسة " نوسترا سنيورا ديل كارمن" بإشبيلية بدولة أسبانيا من المشاركين في المبادرة الثقافية التي أطلقتها هذه المدرسة تحت عنوان "التجول بالمتاحف المختلفة بالعالم" بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلي السفارة الإسبانية بالقاهرة، وعددًا من الأطفال المصريين الذين شاركوا في تصميم بردية تذكارية ترحيباً بالأطفال الإسبان معربين عن سعادتهم بقدومهم لبلادهم الحبيبة مصر متمنين دوام الصداقة. كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتوزيع الهدايا التذكارية على الوفد الإسباني والأطفال المصريين المشاركين في الحدث.

ويأتي هذا في إطار الزيارة التعريفية التي نظمتها لهم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للتعرف على المقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري من خلال زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بكل من القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الزيارة تأتي في إطار الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الهيئة للترويج للمقصد السباحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة وفتح قنوات متعددة للتواصل المستمر بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليه.

وأضاف أن الهيئة أعدت برنامجاً سياحياً للوفد زاروا خلاله معبد الأقصر ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت بالأقصر، كما زاروا بأسوان كل من إدفو وكوم أمبو والسد العالي والمسلة الناقصة ومعبد فيلة وحديقة النباتات وغرب سهيل والقرية النوبية، بالإضافة إلى قيامهم بجولة بالقاهرة والجيزة زاروا خلالها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومسجد محمد على بقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة ومنطقة خان الخليلى.

وقد أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة التي ساهمت في تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة ومقومات مصر السياحية المتنوعة والغنية في كافة مجالات الحياة والتي أثرت تجربتهم السياحية والعلمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى الاحتفال بمناسبة الذكرى المئوية لإكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922، وهى مشروع تعليمي تطوعي يعتمد على تقريب الأجيال الشابة من معرفة ثقافة وحضارة مصر القديمة، من خلال عَلَم يحمل أسماء وبصمات طلاب المدرسة المشاركة للسفر إلى مختلف المتاحف والمواقع الأثرية حول العالم، حيث سافر إلى عدد من المتاحف بدول أوروبية مختلفة مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد استقبل في شهر فبراير الماضي علماً تذكارياً و 40 لوحة عن المعالم السياحية والأثرية في مصر، والتي رسمها 40 تلميذا من الصف الأول الابتدائي ومعلمهم بمدرسة "نوسترا سينورا ديل كارمن”، في قرية توري دي لا رينا بإشبيلية بأسبانيا، وكان قد سلمها المستشار الثقافي الأسباني إلى الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف في بادرة ودية، ضمن المبادرة الثقافية التي أطلقتها مدرسة نوسترا سينورا ديل كارمن الاسبانية تحت عنوان "التجول بالمتاحف المختلف بالعالم"، بمناسبة الإحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.



