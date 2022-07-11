سقوط مفاجئ.. خسارة كبيرة لأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بقيمة 15 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 660 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 849 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 990 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1131 جنيها للجرام.

كما هوى سعر الجنيه الذهب نحو 7920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى 1736.3 دولار بحلول الساعة 9.50 دقيقة من تعاملات صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

ويأتي تراجع الذهب عالميًا متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات.