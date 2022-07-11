شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط إلى 106.20 دولارات للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم في تعاملات متقلبة بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود وقيود الصين لمكافحة كوفيد -19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمقدار 82 سنتًا، ما نسبته 0.8 في المئة، ليصل سعره إلى 106.20 دولارات للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1 في المئة، ما يعادل 1.04 دولار ليصل إلى 103.75 دولارات للبرميل.