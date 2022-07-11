شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الذهب مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له منذ 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الذهب اليوم الاثنين مع استقرار سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عاما ليستمر الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

وهبط سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1740.16 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1739.50 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما مما جعل المشترين الأجانب يبتعدون عن الذهب.

وانخفض الذهب لرابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة متضررا من صعود الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

وبدأت الأسهم الآسيوية بشكل حذر اليوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الذي قد يفرض زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.27 دولار للأونصة كما انخفض البلاتين واحد في المئة إلى 887.89 دولار. وتراجع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 2153.50 دولار بعد ارتفاعه بنحو عشرة في المئة يوم الجمعة.