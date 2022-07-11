شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 66 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر منصة مصر الرقمية، 138 خدمة حكومية من 9 وزارات مختلفة، ويمكن الاستفادة من المنصة لأداء هذه الخدمات، عبر إنشاء حساب على مصر الرقمية مجانى، واختيار الخدمة المستهدفة ومعرفة الرسوم، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى، وينشر الخليج 365 تفاصيل أبرز 66 خدمة متاحة على منصة مصر الرقمية.

1- الأحوال المدنية:

- بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

- إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقًا.

- إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقًا.

- إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقًا.

- إصدار قسيمة طلاق مميكنة مطبوعة مسبقًا.

- إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة.

2- التموين

- تفعيل بطاقة تموين.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- فصل اجتماعي.

- الاستعلام عن صرف.

- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- ضم أفراد أسرتي.

- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

3- التوثيق

- استعلام عن سريان محرر مميكن.

- تحرير إقرار بالشطب (بنفسه).

- تحرير إقرار رسمي (بنفسه).

- تحرير توكيل عام رسمي (بنفسه).

- تحرير توكيل في الأمور الزوجية (بنفسه).

- حجز ميعاد.

- استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.

- توكيل عام رسمي (بصفة).

- توكيل في الأمور الزوجية (بصفة).

- إقرار تصحيح محرر موثق (بصفة).

- إقرار رسمي (بصفة).

- تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه).

- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه).

- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه).

- تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك-عام) (بنفسه).

- اكتب محررك.

- معاملاتي المميكنة.

- توكيل عام قضايا (بصفة).

- توكيل رسمي شامل (بنوك-عام) (بصفة).

- إقرار بالشطب (بصفة).

- إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بصفة).

3- الحالة الشخصية

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة طلاق.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج (صورة رسمية مصدق عليها).

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة طلاق (صورة رسمية مصدق عليها).

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة تصادق.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة غير مسلمين.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة مراجعة (صورة رسمية مصدق عليها).

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة تصادق (صورة رسمية مصدق عليها).

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة مراجعة.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة غير مسلمين (صورة رسمية مصدق عليها).

4- مركباتي

- تظلك على مخالفات رخص مركبات.

- سداد المخالفات.

- تجديد رخصة مركبات.

- بدل فاقد رخصة مركبة.

- بدل تالف رخصة مركبات.

- تحرير توكيل بيع مركبة.

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

- توكيل بيع دراجة نارية.

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

- تحرير توكيل إدارة مركبة.

- التأكد من صحة بيانات مركبة.

- توثيق عقد بيع دراجة نارية.

- توكيل إدارة درجة نارية.

5- الشهر العقاري

- استخراج صورة من عقد مشهر.

- استخراج صورة من منشور مالي.

- استخراج شهادة تصرفات عقارية.

- استخراج صورة من كتاب دوري.

- استخراج صورة من منشور فني.

- ترجمة عقد مشهر.