شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الأجلة ترتفع بنسبة 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاب أسعار النفط عدم استقرار اليوم الإثنين مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات أمام المخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كوفيد-19 والتي تضر بالطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا أو 0.1 في المئة إلى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش.

ولكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت 15 سنتا أو 0.1 في المئة إلى 104.64 دولار للبرميل.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.