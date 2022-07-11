شكرا لقرائتكم خبر عن 186 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السيارات بالربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الواردات المصرية من السيارات فى الثلاث شهور الأولى من العام الجارى 2022، حيث بلغت الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 787 مليونا و997 ألف دولار فى الفترة المذكورة، بينما كانت 974 مليونا و755 ألف دولار فى الفترة المناظرة لها عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 186 مليونا و758 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من السيارات قد تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 196 مليونا و609 آلاف دولار فى شهر مارس الماضى، بينما كانت نحو 355 مليونا و228 ألف دولار فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ 158 مليون 619 ألف دولار.

وإجمالا بلغت قيمة الواردات المصرية فى شهر مارس الماضى نحو 7.74 مليار دولار، مقابل 7.55 مليار دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6%، ومن أهم الواردات كانت المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 682 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 278.5 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 144.9%.