شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % زيادة بمبيعات «السيارات الخضراء» في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مبيعات السيارات الخضراء مثل السيارات الكهربائية والهجين بنسبة 40 % في كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات، أمس الأحد، الأمر الذي يعكس تزايد شعبية المركبات الكهربائية في كوريا الجنوبية.

وارتفع عدد المركبات الخضراء التي قامت ببيعها خمس شركات إنتاج سيارات محلية داخل كوريا، وشركات سيارات مستوردة، إلى 203 آلاف و721 سيارة في الفترة من يناير وحتى يونيو، بارتفاع بنسبة 40.7 % مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 140 ألفا و760 سيارة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وبشكل خاص، بلغت مبيعات المركبات الكهربائية التي تنتجها إحدى الشركات الكورية للسيارات 31 ألفًا و672 سيارة، لتتجاوز صادراتها من السيارات الهجين التي بلغت 30 ألفًا و760 سيارة لأول مرة كمنتج سيارات محلي.

وجاءت المبيعات القوية للشركة بدعم من سيارتها الكهربائية «ايونيك 5»، التي وصلت مبيعاتها إلى 15 ألفًا و103 وحدات في النصف الأول، بزيادة بنسبة 165% على أساس سنوي.