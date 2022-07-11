شكرا لقرائتكم خبر عن 904.3 مليون ريال.. عملات معدنية متداولة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن نمو العملات المعدنية المتداولة في مايو الماضي بنحو 1.7 %، مسجلة 904.330 مليون ريال، مقارنة بـ889.394 مليون ريال في أبريل 2022، مشيرًا إلى أنها ارتفعت على أساس سنوي في مايو، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي الذي سجلت فيه 733.689 مليون ريال، بنسبة 23.3 %.

وأشارت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن فئة الـ 100 هللة تصدرت العملات المعدنية المتداولة في مايو الماضي مسجلة نحو 496.045 مليون ريال، مستحوذة على نحو 54.9 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة، فيما ارتفعت على أساس شهري مقارنة بـ 486.883 مليون ريال في أبريل 2022 بنحو 1.9 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بمايو من العام الماضي الذي سجل فيه 386.037 مليون ريال بنحو 28.5 %.

وأظهرت النشرة أن فئة الـ200 هللة جاءت في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 26 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في مايو الماضي، مسجلة 236.410 مليون ريال، فيما ارتفعت على أساس شهري، مقارنة بـ231.916 مليون ريال في أبريل 2022، بنحو، 1.9 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 24.9 %، مقارنة بـ189.199 مليون ريال في مايو من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن فئة الـ50 هللة جاءت في المرتبة الثالثة مستحوذة على نحو 11.9 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في مايو 2022، مسجلة 107.420 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.8 %، مقارنة بـ106.611 مليون ريال، في أبريل الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 7.9 %، مقارنة بـ99.481 مليون ريال في مايو من العام الماضي.

وأفادت النشرة بأن فئة الـ25 هللة جاءت في المرتبة الرابعة مستحوذة على نحو 5.7 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في مايو الماضي، مسجلة نحو 51.761 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة.8 %، مقارنة بـ51.372 مليون ريال في أبريل 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9.8 %، مقارنة بـ47.127 مليون ريال في شهر مايو 2021.

وذكرت النشرة أن فئة الـ10 هللات جاءت في المرتبة الخامسة بين العملات المعدنية مستحوذة على 0.9 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في مايو 2022، مسجلة نحو 8.265 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.8 %، مقارنة بـ8.265 مليون ريال في أبريل من الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.7 %، مقارنة بـ7.674 مليون ريال، في شهر مايو من العام الماضي.

ولفتت النشرة إلى أن فئة الـ5 هللات جاءت في المرتبة السادسة مستحوذة على نحو 0.4 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في مايو الماضي، مسجلة نحو 4.041 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري مقارنة بـ8.202 مليون ريال في أبريل 2022 بنسبة 0.8 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بـ3.785 مليون ريال، في مايو من العام الماضي بنسبة 6.7 %.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ1 هللة جاءت في المرتبة الأخيرة مستحوذة على نسبة 0.04 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة، مسجلة نحو 386.522 ألف ريال، في مايو الماضي، مقارنة بـ386.523 ألف ريال في أبريل 2022 منخفضة بنسبة 2.6 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1 %، مقارنة بـ382.620 ألف ريال في مايو من العام الماضي.