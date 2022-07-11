شكرا لقرائتكم خبر عن 24 % ارتفاعا في الإنتاج الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 24 % في شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021، إذ استمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة، التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.

ووفقًا لتقرير الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادر عن هيئة الإحصاء، فإن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بلغ في مايو الماضي، نحو 24 %، وهو ثالث أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرًا إلى أنه عند النظر إلى الأجل الطويل يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابيًّا منذ مايو 2021، واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعًا في نهاية عام 2021 وحتى الآن، وذلك بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020، متأثرة جزئيًّا بآثار الوباء العالمي.

وبحسب التقرير، بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 %، و22.6 %، و2.9 %، على التوالي، مشيرًا إلى أن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع في مايو الماضي بنسبة 23.3 %، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إذ زادت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، في شهر مايو من العام الحالي، بينما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع؛ إذ ارتفع أداء النشاط خلال شهر مايو بنسبة 28.8 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، فيما ارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3 %.

وذكر التقرير أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي ارتفع على أساس شهري، مقارنة بشهر أبريل 2022، بنسبة 12 %، متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة 0.9 %، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2 %، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا بنسبة 24.9 %، ولكن نظرًا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

ويُعدّ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرًا اقتصاديًّا يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عيّنة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ويتم تصنيف بيانات المؤشر التي يتم نشرها على أساس شهري وفقًا للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية.