الاقتصاد

خبير اقتصادى: ما بين 2022 و2023 سيكون عاما من الاضطرابات المالية والاقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - قال محمد أنيس الخبير الاقتصادى، إن الفترة ما بين عامى 2022 و2023 سيكون عام من الاضطرابات المالية والاقتصادية فى كافة دول العالم.

 

وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم اشتعال الأزمة الاقتصادية العالمية أكثر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولكن المسببات الرئيسية كانت قبل ذلك. 

 

وتابع الخبير الاقتصادى: "لا نواجه التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأكرانية فقط ولكن كنا فى أزمة حقيقية بسبب جائحة ".

 

ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن سبب الأزمة الاقتصادية العالمية هو المحفزات التى قدمتها العديد من دول العالم لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وهو ما انعكس على اقتصاديات العالم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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