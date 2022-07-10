شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت تليفزيونات بـ211 مليون دولار فى 3 أشهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن القيمة الإجمالية للواردات المصرية من التليفزيونات سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجارى 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 211 مليون و46 ألف دولار، بينما كانت 179 مليونا و974 ألف دولار فى الشهور الثلاث الأولى من العام الماضى 2021، بزيادة بلغت 31 مليونا و72 ألف دولار.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة شهدت تراجعا ملحوظا فى شهر مارس الماضى، حيث بلغت قيمتها نحو 452 مليونا و733 ألف دولار، مقابل 748 مليونا و231 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 295 مليونا و498 ألف دولار.

وفى نفس الفترة تراجعت قيمة السيارات المستوردة لتصل إلى 196 مليونا و609 آلاف دولار، مقابل 355 مليونا و228 ألف دولار فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 158 مليونا و619 ألف دولار، إلى جانب واردات المحمول التى بلغت 25 مليونا 263 ألف دولار فى مارس الماضى، مقابل 169 مليونا و358 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 144 مليونا و95 ألف دولار.