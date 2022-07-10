شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة التوافق البيئي بمصانع النصر للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى القابضة للصناعات الكيماوية لتوفيق أوضاع كل شركاتها مع البيئة بما يضمن تحقيق اعلى معاير الأمان والجودة والمعايير المصرية والعالمية ، سواء في شركة النصر للاسمدة بالسويس او في شركة مصر للصناعات الكيماوية بالإسكندرية .

1 – جار تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه الصناعية مرة أخرى في تغطية أبراج التبريد ومياه الغلايات الخاصة في الوحدات الإنتاجية بعد معالجتها في شركة النصر للأسمدة.

2 - تم ترسية المناقصة على على شركة تركية مع شركة مصرية بتكلفة إجمالية 12 مليون دولار .

3 - تتحمل وزارة البيئة 20% من إجمالي التكلفة كمنحة مقدمة من خلال برنامج " إيباب 3" التابع إلى جهاز شؤون البيئة في حال الالتزام بتنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني المتفق عليه ، ‏وبالطاقة الاستيعابية المطلوبة.

4 - تم توقيع العقد النهائي بتاريخ 8 أبريل 2021 وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة وتم البدء في تنفيذ المشروع في 23 نوفمبر 2021 .

5 - من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2023 .

6 - في شركة مصر لصناعة الكيماويات في إطار الخطة الموضوعة نحو توفيق الأوضاع البيئية بالشركة تم ترسية تنفيذ مشروع توسعة وتطوير وحدة الصرف الصناعي بمبلغ 28 مليون جنيه.

7 - سيتم تمويل المشروع من خلال منحة مقدمة من خلال برنامج " إيباب 3" التابع لجهاز شؤون البيئة.

8 – سيبدأ التنفيذ بداية من العام المالي القادم علما بأنه الوحدة الصناعية الجديدة ستكون ذات قدرة استيعابية كبيرة ومؤهلة تكنولوجيا للتعامل مع جميع أنواع العوادم.