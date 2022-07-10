شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 580 ألف فدان مساحة مدن الجيل الرابع وتستهدف 30 مليون نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن عدد المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع وصل إلى 30 مدينة جديدة، هى: "العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والفشن الجديدة والإسكندرية الجديدة وحدائق العاصمة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة شرق بورسعيد ومدينة ناصر الجديدة وتوشكى الجديدة وامتداد الشيخ زايد ومدينة أسوان الجديدة والعبور الجديدة و6 أكتوبر الجديدة وملوى الجديدة وغرب قنا ومدينة رشيد الجديدة، مدينة الجلالة العالمية، مدينة الغردقة الجديدة، مدينة أخميم الجديدة، مدن غرب بور سعيد، مدينة شرق بور سعيد، مدينة بئر العبد الجديدة، مدينة رفح الجديدة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة السويس الجديدة، مدينة ناصر غرب اسيوط،مدينة سفنكس الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة".

وأوضحت في تقريرها أن المساحة الإجمالية للمدن الجديدة، تبلغ 580 ألف فدان، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة.



وتعتمد مدن الجيل الرابع على شبكة مرافق ذكية، وهي أنظمة شبكية لتشغيل كل المرافق الحيوية بالعاصمة منها الكهرباء والمياه والغاز، ويمكنها مراقبة الاستهلاك واستخلاص هذه المعلومات من خلال العدادات الذكية الرقمية، مما يسمح بالاستخدام الأمثل للمرافق عن طريق توزيع الفائض المُنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.

وتستند مدن الجيل الرابع فى تصميمها على بنية رقمية موحدة، تقوم على شبكة عريضة من كوابل الألياف الضوئية والتي تغطي المدينة وترتبط مع الشبكات الداخلية وشبكات الجيل الرابع من خلال محولات ربط وذلك لضمان تغطية كل احتياجات المدينة وجميع خدماتها.