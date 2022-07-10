شكرا لقرائتكم خبر عن الزوار يتوافدون على متحف الحضارة في أول وثاني أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط عددًا كبيرًا من الزائرين خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت إدارة المتحف بالترحيب بالضيوف والزائرين وتقديم الحلوى والشيكولاتة كهدية تذكارية لهم، وأشاد الزائرين بهذا السلوك الطيب معربين عن سعادتهم بهذا الاستقبال.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بأنه تم بدء تشغيل ماكينة تصوير بالواقع المعزز بمقر المتحف فى أول أيام العيد حيث يمكن للزوار استخدام هذه الماكينة لالتقاط الصور التذكارية مع القطع الأثرية غير المسموح بالتصوير معها، وذلك دون الأضرار بالقطع الأثرية نفسها.

وأضافت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل بأن الجمهور أبدى سعادته البالغة بهذه التجربة المتميزة وأقبلوا عليها إقبالا كبيرا.

جدير بالذكر أن الزائرين بإمكانهم التقاط العديد من الصور مع قطع مختلفة أو إعادة تصوير الصور الملتقطة ثم يتم استخراج كود خاص به من الماكينة للحصول على الصور سواء للطباعة أو لإرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالزائرين.