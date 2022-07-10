شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج السياحة يقضون أيام التشريق بمنى وتنسيق مصرى سعودى لتوفير الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق بمشعر مني مواصلين مناسك الحج وسط سهولة وتيسير خاصة في رمي الجمرات في ظل الإجراءات السعودية الدقيقة لتنظيم عملية الرجم وتخصيص طرق لتفويج الحجاج ذهابا وايابا من مخيماتهم إلى جسر الجمرات والعكس.

وذكرت غرفة شركات السياحة في بيان صادر عنها أن أوضاع حجاج السياحة شهدت استقرارا في مخيماتهم بمشعر مني ، وتابعت البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار تابعت علي مدار الساعة احوال الحجاج منذ توافدهم من مشعر مزدلفة الي مشعر مني بعد نفرتهم من عرفات ، ولم تتلق البعثة اية شكاوي كبري من الحجاج خلال تواجدهم بمشعر مني حتي الان.

وتواصل البعثة متابعة احوال الحجاج حتي انتهاء مناسك الحج، يشارك في أعمال البعثة كل من ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ووائل حفني مدير عام التفتيش والرقابة على الشركات بوزارة السياحة والاثار و سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بالوزارة وهشام أمين عضو اللجنة العليا للحج وعضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات واسامة عمارة أمين عام الغرفة

وكثفت غرفة شركات السياحة من خلال لجنة السياحة الدينية بالغرفة بعضوية كل من أحمد وهشام امين كثفت من اتصالاتها مع رؤساء تضامنات الشركات المنفذة للحج هذا العام للتأكد من تنفيذ الاتفاق الموحد الذي وقعته الغرفة مع شركة مطوفي الدول العربية السعودية، وتابعت اللجنة المصرية السعودية المشكلة من الجانبين علي مدار الساعة تنفيذ كل بنود هذا الاتفاق ، وقد قامت اللجنة بالفعل بالتدخل الفوري لحل بعض المشاكل الصغيرة قبل تفاقمها .

وأكدت غرفة شركات السياحة ان هناك حالة من الاستقرار لحجاج الشركات السياحية بمشعر مني وشهدت مخيمات السياحة بمني خدمات هي الاميز والافضل بين مخيمات جميع الحجاج من كافة الدول الاسلامية

وأوضحت الغرفة في بيان صحفي ان شركات السياحة نظمت هذا العام برامج حج خمس نجوم وبرامج للحج الاقتصادي وشهدت مخيمات هذين النوعين من الحج خدمات متميزة ، واشادت الغرفة بالخدمات المقدمة للحج الاقتصادي والتي اقتربت من برامج الحج الخمس نجوم ، وشددت الغرفة علي ان البعثة الرسمية للحج السياحي بمشاركة الوزارة والغرفة تبذل جهدا كبيرا لمتابعة الحجاج والعمل علي راحتهم وسلامتهم ، مؤكدة ان متابعة الحجاج سوف يتم تكثيفها الساعات المقبلة للاطمئنان علي عمليات الرجم واستعدادات الشركات لمغادرة حجاجها من الساعات الاولي لصباح غد لمشعر مني متعجلين والعودة الي فنادق الحجاج بمكة المكرمة او التوجه الي المدينة المنورة

واكدت الغرفة في بيانها ان شركات السياحة اتخذت استعدادات خاصة لتسهيل إقامة الحجاج بمشعر مني واستكمال مناسك الحج به ، واشارت الغرفة الي توافر سبل الاعاشة بجميع المخيمات علي مدار الساعة ، كما انتشرت بمخيمات السياحة الندوات الدينية طوال اليوم حيث تصطحب الشركات معها وعاظ ومشايخ بخلاف الوعاظ الذين اصطحبتهم البعثة الرسمية للحج السياحي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف

واكدت الغرفة انها شددت علي جميع شركات السياحة المنظمة للحج بضرورة الاستعدادات الخاصة لرمي الجمرات حرصا علي راحة وسلامة الحجاج والبعد عن التزاحم في الرجم ، وجاء ذلك بتفوبج حجاج كل شركة الي جسر الجمرات ومرافقة مشرفين اكفاء وادلاء من الشركات لمجموعات الحجاج واختيار أوقات بعيدة عن الزحام . واعربت الغرفة عن سعادتها بسهولة الرجم وسلامة حجاج السياحة خلاله مؤكدة ثقتها في استمرار هذا التنظيم الناجح حتي انتهاء الحجاج من مناسك الحج ، واكدت ان بعثة الحج السياحي سوف تبذل اقصي جهد لضمان نجاح عملية نقل الحجاج من مشعر مني كما ستقوم خلال الساعات المقبلة بالتواجد في مخيمات حجاج الشركات في مشعر منى للتدخل الفوري وحل اية مشاكل تظهر.