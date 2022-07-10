شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: نجحنا خلال عام ونصف بزيادة محطات تموين الغاز من 206 محطات لـ800 محطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الماضية مستفيدة من الدعم الرئاسى والحكومى وهو ما انعكس على التوسع في المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود الذى يسير بخطى متميزة نحو تحقيق أهدافه وأهمها زيادة أعداد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بما تحققه من وفر اقتصادى لحائزى المركبات واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى والذى يتم العمل على تعظيم استخدامه كوقود انتقالى فى خطة التحول الأخضر عالمياً ومحلياً.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال متابعته لتقدم الأعمال في هذا المشروع وما تحقق فى خطة التوسع فى استخداماته لتموين السيارات كوقود وبرنامج التوسع في محطات التموين بالغاز - أنه برغم التحديات التى تواجه برنامج التوسع في محطات التموين بالغاز إلا أنه تم النجاح خلال عام ونصف فى زيادة عدد محطات تقديم تلك الخدمة الحضارية من 206 محطة إلى حوالى 800 محطة الآن تمثل أكثر من ضعفي المتاح فى السابق وجاري العمل على الإسراع بإجراءات الانتهاء من 200 محطة أخرى من المقرر دخولها الخدمة تباعاً.

ووجه الملا باستغلال الدعم الرئاسى ودعم مجلس الوزراء والتكامل الذى يتم بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكذلك الجهات المعنية بالدولة فى تذليل أى عقبات قد تعترض برنامج التوسع في محطات التموين بالغاز.

وتجدر الإشارة إلى عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعات دورية مع مسئولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات تحويل السيارات للعمل بالغاز وشركات تسويق المنتجات البترولية لمتابعة نسب الإنجاز فى المحطات المتبقية لبرنامج التوسع في تنفيذ محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود، وكذلك موقف السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتى شهدت زيادة مضطردة فى أعدادها خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالى ، وكذلك استعراض موقف زيادة مراكز التحويل ومحطات مبادرة التحول الأخضر لمدينة شرم الشيخ فى إطار استضافتها القمة العالمية للمناخ COP27 نوفمبر المقبل.