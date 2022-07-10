شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة وآمنة لتحويل واستقبال المال خلال العطلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامنا مع الاحتفال بالأعياد تكثر الأسئلة عن أماكن وطرق تحويل الأموال خلال الإجازة، فقد يحتاج الشخص أن يجري تحويلا للمال من دولة لأخرى أو تحويل داخلي من مدينة لأخرى.

شركات الجوال

تتيح شركات الجوال في المملكة تحويل المال عبر خاصية الكاش في كل شركة اتصالات، ويتم تحويل المال في أسرع وقت برسوم قليلة تصل إلى 0.25% من قيمة المبلغ المحول، ويمكن استخدام كثير من الشركات للتحويل داخل الخليج العربي والأردن والمغرب والعراق أيضا لانتشار الشبكات السعودية في هذه الدول العربية.

محافظ تعمل عبر الهواتف الذكية

تطبيق مدى Pay

محفظة Apple Pay

تطبيق STC Pay

تطبيق هللة

تطبيق بيان Pay

الصرافة والماكينات الآلية

يمكن للشخص أن يحصل على المال بعد أن يُرسل له المال عبر الصرافة دون الحاجة لحساب بنكي، ويتم الاستعانة بكود معين وبطاقة شخصية فقط، ويتم الاستلام خلال 3 أيام من تاريخ التحويل.

ويحرص أصحاب الصرافات على استمرار العمل في أيام العطلات لأنها تشهد تحويل الأموال أو العملات عند سفر الأشخاص إلى دول أخرى.

ويستطيع الشخص تحويل المال عبر الصراف الآلي لحسابه البنكي إلى أي شخص لديه حسابات بنكية سواء من نفس البنك أو بنك مختلف في عملية سريعة تتم بأمان وحفاظا على البيانات.