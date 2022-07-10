شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 12 قطاعا في سوق الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل 12 قطاعا في سوق الأسهم الرئيسية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.2 %، ثم قطاعا المواد الأساسية والسلع طويلة الأجل بنسبة 4 %، وفي المقابل، سجلت 9 قطاعات ارتفاعا تصدرها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.4 %.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 0.9 % بما يعادل 107 نقاط مغلقا عند 11417 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي عند 11523 نقطة.

وتوقفت التداولات في سوق الأسهم من يوم الخميس الماضي، بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف العمل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 13 يوليو الحالي.

وبلغ معدل التداول اليومي خلال الأسبوع 4.37 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 17.49 مليار ريال وذلك خلال 4 جلسات تداول.

وشهد الأسبوع الماضي، إطلاق سوق العقود المستقبلية للأسهم المفردة بـ 10 شركات كمرحلة أولى وتم عدد من الصفقات فيه.

وبدأت الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بالإعلان عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الحالي.

وفيما يخص الأسهم سجلت أسعار أسهم 150 شركة انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، في مقابل ارتفاع أسعار أسهم 61 شركة، واستقر سعر شركة واحدة دون تغير.

وشهد الأسبوع الماضي، تنفيذ 8 صفقات خاصة على عدد من الشركات المدرجة.