شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 149 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى قطاع الموارد المائية خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الموارد المائية والرى، بحيث تهتم الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وفق رؤية متكاملة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، حيث تتبني الدولة الأمن القومي بمفهومه الشامل.

وأوضحت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن حجم الاستثمارات بلغ 194 مليار جنيه خلال 8 سنوات، مقابل حوالي 27 مليار بمعدل نمو 619%،

واوضح التقرير ارتفاع الاستثمار العام السنوي الموجهة لهذه القطاعات من 4.8 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 45 مليار جنيه في (21/2022)، بمعدل نمو بلغ حوالي 838%،

وحول استثمارات قِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ بخطة عام (22/2023) بلغت حوالى 17 مليار جنَيه.

عن المشروعات التي تم تنفيذها اشار التقرير الى مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة ومَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء،واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى،و استكمال مشروع الري الحقلي.