شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تسليم وحدات الدفعة الأخيرة لمشروع دار مصر بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل بعدد 11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية.

واوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم وحدات العمارة 323، يوم الأحد 2022/07/17، ووحدات العمارة 347، يوم الإثنين 2022/07/18.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان ( فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمـالى خلف الداون تاون ) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.