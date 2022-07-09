شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعيد رسم خريطة صادرات الزيوت المعدنية عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية، ارتفاعات ملحوظة في شهر مارس الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات نشرة التجارة الخارجية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر من "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها مليار و251 مليونا و981 ألف دولار.

وأوضحت قائمة صادرات مصر لأكبر 5 دول خلال شهر مارس الماضي، أن صادرات الوقود والزيوت المعدنية إلى تركيا بلغت 309 ملايين و351 ألف دولار، مقابل 293 ألف دولار فقط عام 2021، بزيادة بلغت 309 ملايين و58 ألف دولار، يليها الصادرات إلى إيطاليا وبلغت قيمتها 171 مليونا و92 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 65 مليونا و589 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 105 ملايين و504 آلاف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر إلى إسبانيا، والتي بلغت نحو 270 مليونا و840 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 39 مليونا و174 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 231 مليون و666 ألف دولار، إلى جانب الصادرات إلى اندونيسيا وبلغت قيمتها 308 مليون و90 ألف دولار في مارس الماضي، وذلك لأول مرة حيث لم يشهد العام الماضي اية صادرات من الوقود والزيوت المعدنية، وأخيرا الصادرات إلى فرنسا بنحو 192 مليون و608 ألف دولار مارس الماضي، مقابل 3 ملايين و647 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 188 مليون و961 ألف دولار.