بعد الارتفاع الكبير.. تعرف على أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر -

هدأت حركة سعر الذهب في مصر، اليوم السبت، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، وإغلاق البورصات العالمية في عطلتها الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وذكر موقع "مصراوي" أن سعر الذهب اليوم استقر خلال التعاملات، بعد يوم حافل من الارتفاعات أمس، مدفوعاً بزيادة سعر الذهب الخام عالميا.

وكان الذهب ارتفع في السوق المحلي أمس نحو 25 جنيها للجرام.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

بلغت أسعار الذهب عيار 14 إلى 660 جنيها للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 18 إلى 848 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 990 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 1131 جنيه للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب إلى 7920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا خلال جلسة الجمعة إلى نحو 1737 دولارا للأوقية مقابل 1747 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.