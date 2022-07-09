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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليومنظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.12 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
5.12 جنيه للشراء.
5.15 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
5.12 جنيه للشراء.
5.14 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
5.13 جنيه للشراء.
5.14 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
5.12 جنيه للشراء.
5.14 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
5.12 جنيه للشراء.
5.14 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
5.10 جنيه للشراء.
5.11 جنيه للبيع.