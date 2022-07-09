شكرا لقرائتكم خبر عن لو نسيتها في هدومك واتغسلت.. مصير الـ10جنيهات البلاستيك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إصدار البنك المركزي، فئة الـ 10 جنيهات الجديدة هذا الأسبوع، والتي لاقت قبولا كبيرا لدى قطاع عريض من المواطنين، بسبب المميزات الكبيرة لها، يقدم الخليج 365 أبرز مميزات العملة البلاستيكية، وكثير من المواطنين غالباً ما ينسى أمواله داخل جيوبه ويتم غسلها، فما هو مصير العشر جنيهات الجديدة في حال تعرضها للغسل؟

ومن مميزات النقود البلاستيكية إنها مرنة وقوية وفى نفس الوقت، سمكها أقل، بالإضافة إلة العمر الافتراضى الذى يصل لـ 3 مرات عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن كمان بتعتبر مقاومة للماء وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة وإنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع ومقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة بالإضافة لصعوبة تزييفها أو تزويرها بجانب أنها تتحمل المياه في حالة تعرضها للغسل.

وأعلن البنك المركزى طرح عملة نقدية جديدة فئة 10 جنيهات باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، كخطوة لرفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، حيث تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أنه تمت طباعة نحو ملياري جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ10 جنيهات، وطرحها بالبنوك اعتبارا من اليوم، وحتى يتم إتاحتها للمواطنين كفكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال إنه تم إجراء تعديلات على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية حتى تتمكن من قبول السحب والإيداع للعملة البلاستيكية الجديدة، وسيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الكميات المطروحة من العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات".

وانفرد الزميل أحمد يعقوب في ديسمبر 2018 باتجاه مصر لإنتاج بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصرى" في صورة النقود البلاستيكية مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع وقتها، أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول من عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.