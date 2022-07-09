شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات الزراعية والسمكية بنسبة 14.6% في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صدرت في وقت ساق من الأسبوع أن صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية ارتفعت بنسبة 14.6% في النصف الأول من هذا العام، بفضل الطلب القوي على الطعام الكوري.

وسجلت صادرات السلع الزراعية والسمكية 6.21 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يونيو، بارتفاع من 5.42 مليار دولار عن العام السابق، وفقا لبيانات وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

ويمثل هذا الرقم أكبر حصيلة على الإطلاق في النصف الأول من جميع الأعوام.

وأظهرت البيانات أن مبيعات المنتجات الزراعية بلغت 4.5 مليار دولار، بزيادة 7.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت مبيعات السلع السمكية بنسبة 37.2% إلى 1.71 مليار دولار.

وكان من أسباب هذا الارتفاع الكبير الشعبية المتزايدة للمعكرونة سريعة التحضير ومنتجات الأعشاب البحرية المجففة ومنتجات الأرز المصنعة، حيث ارتفعت صادرات المعكرونة بنسبة 20% لتصل إلى 383.7 مليون دولار، نتيجة للطلب المتزايد على المنتجات الجاهزة للأكل، وزادت مبيعات الأعشاب البحرية المجففة، التي تسمى "كيم" باللغة الكورية، بنسبة 13.8% لتصل إلى 375.9 مليون دولار. وعادة ما يتم تحميص الأعشاب البحرية مع زيت السمسم والملح الناعم، وتُقدم كطبق جانبي في الوصفات الكورية.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع الطلب الخارجي على الوجبات الخفيفة بنسبة 11.5% إلى 314.6 مليون دولار، وارتفع الطلب على منتجات الأرز المصنعة بنسبة 13.3% إلى 90.4 مليون دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 21.1% على أساس سنوي إلى 1.03 مليار دولار، وزادت الصادرات إلى الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيان (الآسيان) بنسبة 13.7% إلى 1.23 مليار دولار. كما نمت المبيعات في اليابان بنسبة 9% لتصل إلى 1.06 مليار دولار. وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.4%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 26.6% في النصف الأول من هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان: «سنعمل جاهدين لتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية والسمكية، وتوسيع الرحلات والسفن لشحنها في الوقت المناسب»، وأضافت: «سنعمل أيضًا على تعزيز استراتيجيات التسويق المخصصة لدعم الصادرات».