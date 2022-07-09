شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة بقيمة 818.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس، حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 83.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 202.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 17.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 148.3 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 31.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 121.4 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 27.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 85.9 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 53.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 76 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 138.4 ألف ورقة منفذة بقيمة 4 ملايين جنيه، الثانى بحجم تداول 2.5 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليون جنيه.
ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.