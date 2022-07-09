شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار»: تعزيز التعاون مع دول الكاريبي في قطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، أن تطوير قطاع السياحة سيلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

جاء ذلك عقب اختتام أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الكاريبي، أمس الأول، الذي عُقد في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، بالشراكة مع الاتحاد الكاريبي لوكالات ترويج الاستثمار، بمشاركة قادة الاستثمار من القطاعين العام والخاص في المملكة ودول منطقة الكاريبي لمناقشة فرص الاستثمار والتطورات في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.

وقال البدر: إن المنتدى يتيح الفرصة لتعزيز القدرة على تبادل المعرفة وبناء شراكات مع بعض الوجهات السياحية الفاخرة الرائدة في العالم ذات قيمة عالية، فيما نتطلع إلى مواصلة بناء العلاقات بين المملكة ومجموعة دول الكاريبي في السنوات المقبلة.

ويأتي انعقاد منتدى الاستثمار السعودي - الكاريبي في ظل العديد من المنتديات والملتقيات الاستثمارية التي تنظمها وزارة الاستثمار لتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية، ودعم جذب الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز التعاون وتوقيع مذكرات تفاهم متعددة لاستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.

يُذكر أن المملكة سجلت نموًا قويًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة؛ إذ أتاحت الإصلاحات الاقتصادية للمملكة مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين، فيما ارتفع صافي نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي بنسبة غير مسبوقة بلغت 257.2 %، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة ما يقرب من 20 مليار دولار لهذا العام - وهو أعلى معدل لها منذ عقد من الزمان، حتى في خضم عمليات الإغلاق العالمية التي سببها الوباء في عام 2020، فيما استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في الارتفاع مقابل الانخفاضات العالمية بنسبة 35 %.