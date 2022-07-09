الاقتصاد

الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - صعد الذهب على نحو طفيف، أمس الجمعة، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، بعدما قوّضت الطلب على المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1744.07 دولار للأوقية. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين، وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوّم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 % خلال الأسبوع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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