شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. حصص البنك الأهلى فى 9 شركات مقيدة بالبورصة أبرزها عز الدخيلة وفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إفصاح البورصة المصرية، عن استثمار البنك الأهلي المصري في شراء حصص متنوعة بـ 9 شركات متعددة الأنشطة، جاء ذلك بعد عامين من إعلان بنكا الأهلي ومصر استثمار 3 مليارات جنيه بالبورصة المصرية، وهم:

1- العز الداخلية للصلب-الإسكندرية يملك 1.1 مليون سهم بنسبة 5.78%.

2- المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" يملك 2.8 مليون سهم بنسبة 7.54%.

3- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية يملك 206.2 مليون سهم بنسبة 6.24%، وتملك شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية عدد 3.5 مليون سهم بنسبة 0.11%.

4- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية يملك 6.3 مليون سهم بنسبة 39.75%.

5- شارم دريمز للاستثمار السياحي 3.2 مليون سهم بنسبة 5.98.%

6- الإسكندرية للزيوت المعدنية يملك 225.2 مليون سهم بنسبة 17.44%.

7- سيدي كريري للبتروكيماويات يملك 43.6 مليون سهم بنسبة 6.92%.

8- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية يملك 52.8 مليون سهم بنسبة 4.19%.

9- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية يملك 123.6 مليون سهم بنسبة 6.69%، وتملك شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية عدد 4.2 مليون سهم بنسبة 0.23%.

وأفصح البنك الأهلي المصري، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفقاً لآخر تعديل في 27 ديسمبر لعام 2020 وإلى المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير عام 2014، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 بتاريخ 21 ديسمبر عام 2014، ورقم 13 لسنة 2018 بتاريخ 27 مارس عام 2018، والخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقاً للفقرة الأخيرة، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.