شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على قوائم "الحديد والصلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- لم يواف الجهاز المركزي للمحاسبات بعقود الأراضي على الرغم من طلبها أكثر من مرة.

وردت شركة الحديد والصلب المصرية، أنه منذ صدور قرار التصفية، وتعيين المصفي بالقرار رقم 24 لسنة 2021 وإدارة التصفية تعمل جاهدة لتقنين كل موجودات الشركة، وآخرها تشكيل لجنة لاستكمال هذه الإجراءات وحصر جميع عقود الأرضي بالشركة، واستخراج أصول العقود التي تفيد ملكيتها للشركة، حيث تم مخاطبة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار وكذلك هيئة المساحة لرفع مساحة الأراضي التي تملكها الشركة.

2- لم تقم الشركة بجرد أصول وممتلكات الشركة ومخازنها في 31 ديسمبر عام 2021.

وأوضحت الشركة، أنه لكون خروج العاملين على المعاش طبقًا للاتفاقية الجماعية المؤرخة في 30 سبتمبر عام 2021 فقد اكتفت إدارة التصفية بما تم من جرد في 31 مايو عام 2021 مع متابعة ما تم التصرف فيه خلال الفترة من يونيو عام 2021 حتى ديسمبر عام 2021 من هذه الموجودات وسيراعى ذلك مستقبلًا عند إعداد المراكز المالية.

3- وجود 790 فدانا بجوزة الشركة وضع يد منطقة التبين منها 107 أفدنة تبني قيام حي التبين بكتابة لافتة على أسوارها، وكذلك على أرض المشتل بعدم جواز التعامل على تلك الأراضي وأنها ملك حي التبين.

وردت الشركة، أنه من المشاكل التي تواجه أعمال التصفية تقنيين التصرف في الأراضي الموجودة تحت يد الشركة، وعدم تقنين بعضها منذ فترة طويلة بسبب عدم توافر اللازمة لذلك، وبالتالي وفقًا لقواعد التصرف في كافة هذه الموجودات لابد من تقنينها أولًا، وهو ما تعمل إدارة التصفية جاهدة في ذلك أخذًا في الاعتبار ما يأخذه التقنين من وقت ومصاريف تسجيل وتقنين.

وأضافت الشركة، أنه بخصوص 107 فدان فقد تم اتخاذ إجراءات التصالح مع حي التبين على مخالفة بناء السور تنفيذ أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وتم استلام نموذج 10 علمًا بأنه صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 60 بتاريخ 3 مارس عام 2022 حيث نص في مادته الأولى بأن يزال بالطريق الإداري كافة أوجه التعديات الواقعة على قطع الأرض البالع مساحتها 107 أفدنة بمنطقة التبين بشركة الحديد والصلب تحت التصفية.

4- تبين استمرار وجود حالات تعدي على أراضي وممتلكات الشركة تتمثل في 82 حالة تعدي بمساحات مختلفة منها مساحة 10.5 فدان (تعديات شركة الشباب الوطنية للاستثمار، شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء)، ومازال رأي الجهاز بضرورة الإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية لإزالة تلك التعديات وأي تعديات أخرى تكون قد وقعت مع سرعة وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدي على أي من أراضي الشركة أو ممتلكاتها.

وردت الشركة، أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، وآخرها الطعن بمحكمة النقص المرفوع من الشركة برقم 6794 لسنة 74 ق الذي لم يتم الفصل فيه حتى الآن.

5- بلغت الاستثمارات طويلة الأجل في 31 ديسمبر عام 2021 نحو 519 ألف جنيه مازالت تتضمن مبلغ 490 ألف جنيه قيمة عدد 7 آلاف سهم من أسهم الشركة المصرية الإيطالية (إيجيتالك) تحت التصفية" بنسبة مساهمة 20% من رأسمالها مكون لمقابلتها مخصص بنسبة 100% ومبلغ نحو 29 ألف جنيه بالشركة القومية للأسمنت غير مكون عنها مخصص ويتم تصفيتها حاليًا.

وأوضحت الشركة، أنه نظرًا لكون كل من شركتي "إيجيتالك" والقومية للأسمنت "تحت التصفية"، ولم تنتهي أعمال التصفية فيها بعد، وبالتالي فأنه سيتم العمل على تحصيل مستحقات الشركة لدى الشركتين.