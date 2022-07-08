شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 أسئلة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد تخفيض مهلة إرسالها لـ6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت مصلحة الضرائب المصرية، المهلة الممنوحة للمسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح 6 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أسئلة عن المنظومة.





1- ما هي الفاتورة الإلكترونية؟ج- الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات له مكونات وخصائص محددة يتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا وإرساله واستلامه بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب المصلحة.





2- هل يمكن استخدام المنظومة إذا لم يصدر للشركة قرارًا بإلزامها بذلك؟ج- قرارات الإلزام بالمنظومة اتاحت للشركات التي لم يشملها القرار بالانضمام للمنظومة اختياريًا.





3- كيف يتم التواصل مع مصلحة الضرائب في حالة وجود استفسارات؟ج- تعمل مصلحة الضرائب في تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل، وتذليل أي عقبات تواجههم من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن 16395 في المرحلة الحالية.





4- ما هي خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ج- هناك خصائص متعددة للفاتورة الإلكترونية، وهي رقم فريد للفاتورة لا يتكرر، شكل ومحتوى موحد للفاتورة، تكويد موحد للسلع والخدمات، التوقيع الإلكتروني بما يضمن تأمين كامل لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة، الإخطارات اللحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير، حفظ بيانات الفاتورة وإمكانية استعراضها وطباعتها.





5- هل سيتم تغيير شكل الفاتورة التي تتعامل بها الشركة؟ج- شكل الفاتورة الإلكترونية داخل الشركة لن يتغير يقوم نظام تخطيط الموارد المؤسسية للشركات بإرسال البيانات التي ستحددها المصلحة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتقوم API بنقل البيانات فقط من الفاتورة وليس شكل الفاتورة.





6- هل يمكن إصدار إشعار يتعلق بمجموعة فواتير؟ج- نعم يمكن إصدار إشعار يتعلق بمجموعة فواتير، ويحدد في الإشعار أرقام تلك الفواتير.





7- هل يمكن تعديل الفاتورة؟ج- يمكن تعديل الفاتورة بإصدار إشعارات خصم أو إضافة على الفاتورة ويمكن إلغاؤها وإصدار أخرى خلال الوقت المحدد قانونًا للإلغاء.