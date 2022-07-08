الاقتصاد

أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 8-7-2022.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 985 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 8-7-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب اليوم بقيمة 25 جنيها على خلفية صعود أسعار الذهب عالمياً إلى مستويات 1740 دولار، وتنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى خلال عام 2022/2021 لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية.

 

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  أسعار الذهب ترتفع 25 جنيهًا خلال 24 ساعة.. عيار 21 يسجل 985 جنيها للجرامأسعار الذهب اليوم تحركت في مصر حوالي 25 جنيها على خلفية صعود أسعار الذهب عالمياً إلى مستويات 1740 دولار مقابل تراجع إلى مستويات 1716 دولار، بسبب تراجع أداء الدولار الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في البورصة العالمية.

 

أسعار الذهب اليوم:

 

عيار 18 سجل 844 جنيها للجرام

 

عيار 21 سجل 985 جنيها للجرام

 

عيار 24 يسجل 1126 جنيها

 

الجنيه الذهب 7880 جنيها.

 

أونصة الذهب 1745 دولار.

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  البترول: 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة هذا العام خارج قرى حياة كريمةأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى خلال عام 2022/2021 لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، على الرغم من تداعيات فيروس والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمى، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة فى دعم اسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على خدمة حضارية ومصدر طاقة آمن ومستدام ونظيف، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة.

  

وشهد عام 2022/2021 توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة (خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة) بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه لأول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعى فى عام 1980 ، كما تم خلال العام توصيل الغاز لحوالى 3240 مخبز ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة.

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  استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيدأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.

 

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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