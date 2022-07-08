شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 3 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها المقاولات ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجع 13 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.8%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.9%، يليه قطاعي البنوك، والسياحة والترفيه بنسبة 5.8%، 5.7%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.5%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.2%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.1%، وانخفضت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، 1.4%، 1%، على التوالي.
كما تراجع قطاعي العقارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 24.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 597.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 356.3 مليار جنيه إلى 339 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 105.8 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.2%.