شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه العملة الرقمية المشفرة بتكوين نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكتوبر الماضي، بفضل عودة جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة في الأسواق العالمية بشكل عام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 13% حتى الساعة العاشرة و33 دقيقة من صباح اليوم الجمعة في لندن.

اغتيال شينزو آبي

وتخلت العملة المشفرة عن جزء من مكاسبها بعد وصولها إلى أكثر من 22 ألف دولار للوحدة الواحدة، عقب اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي صباح اليوم، والذي أدى إلى تراجع أسواق الأسهم.

وحققت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وأفالانش وسولانا مكاسب كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما ساعد في ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة في العالم إلى حوالي تريليون دولار، بحسب بيانات منصة كوين جيكو للعملات الرقمية.