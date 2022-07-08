شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 25 جنيهًا خلال 24 ساعة.. عيار 21 يسجل 985 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 844 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 985 جنيها للجرام
عيار 24 يسجل 1126 جنيها
الجنيه الذهب 7880 جنيها.
أونصة الذهب 1745 دولار
أعلن ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن الزيادة التقديرية الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيها.
وأشار إلى أن متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.