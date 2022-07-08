شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 25 جنيهًا خلال 24 ساعة.. عيار 21 يسجل 985 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية، لا تزال تتعرض لضغوط كبيرة وتغيرات مستمرة ومضاربات من أصحاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يؤدي إلى تحرك مستمر للذهب بين الصعود والهبوط، وخلال آخر 24 ساعة، عادت أسعار الذهب للارتفاع بحوالي 25 جنيهًا على مدار اليوم، وتقريبا هى نفس قيمة التراجع على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم تحركت في مصر حوالي 25 جنيها على خلفية صعود أسعار الذهب عالمياً إلى مستويات 1740 دولار مقابل تراجع إلى مستويات 1716 دولار، بسبب تراجع أداء الدولار الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 844 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 985 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 1126 جنيها

الجنيه الذهب 7880 جنيها.

أونصة الذهب 1745 دولار

مصنعيات الذهب في مصر بعد الزيادة الأخيرة أعلن ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن الزيادة التقديرية الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيها.

وأشار إلى أن متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.