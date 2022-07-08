شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب 323 قرصا من عقار الترامادول والكونترمال والان مع تفاصيل الخبر
وقالت المصلحة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أسطنبول على رحلة طائرة خطوط بيجاسوس اشتبه أحمد محمد عادل مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من تركيا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية ممنوعات أو بضائع أو أشياء يستحق عليها ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي .
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، أفادا بوجود كثافات مختلفة على شكل شرائط دوائية، وبالعرض على عبد المجيد مصطفى رئيس قسم تفتيش الركاب والمشرف على صالة الوصول تم تفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 323 قرص من عقار الترامادول والكونترمال واللاريكا المخدرة و7 زجاجات كونترمال مخدر مخبأه بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصه بالراكب.
قرر محمد يوسف عبدالنبى مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 15 لسنة 2022، وتم جرد وتحريز المضبوطات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي