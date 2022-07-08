شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب 323 قرصا من عقار الترامادول والكونترمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبد النبى، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وقالت المصلحة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أسطنبول على رحلة طائرة خطوط بيجاسوس اشتبه أحمد محمد عادل مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من تركيا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية ممنوعات أو بضائع أو أشياء يستحق عليها ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، أفادا بوجود كثافات مختلفة على شكل شرائط دوائية، وبالعرض على عبد المجيد مصطفى رئيس قسم تفتيش الركاب والمشرف على صالة الوصول تم تفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 323 قرص من عقار الترامادول والكونترمال واللاريكا المخدرة و7 زجاجات كونترمال مخدر مخبأه بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصه بالراكب.

قرر محمد يوسف عبدالنبى مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 15 لسنة 2022، وتم جرد وتحريز المضبوطات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي