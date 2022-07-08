شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة هذا العام خارج قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى خلال عام 2022/2021 لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمى، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة فى دعم اسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على خدمة حضارية ومصدر طاقة آمن ومستدام ونظيف، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 13.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 ما يحقق وفرًا فى عدد اسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنويًا، وما يقابل هذا العدد من دعم، لافتاً إلى أن من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بداية من العام المالى 2019/2018 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وفوائد بواقع 30 جنيه شهريًا للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وشهد عام 2022/2021 توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة (خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة) بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه لأول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعى فى عام 1980 ، كما تم خلال العام توصيل الغاز لحوالى 3240 مخبز ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة.

وفى إطار برنامج التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ، تم تركيب حوالى 1.3 مليون عداد مسبق الدفع منذ بدء استخدام تلك العدادات وحتى نهاية العام نهاية يونيو الماضى، وفى إطار التيسير على المواطنين تم التعاقد مع شركات الشحن الإلكترونى على سبيل المثال فورى دهب – ضامن - بى بلس ، وذلك لتسهيل أعمال إعادة الشحن على العملاء.

وفيما يخص مبادرة "حياة كريمة" ، أوضح "الملا"، أنه جارى العمل بـ 420 قرية من قرى المبادرة منها 118 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى لها و 183 قرية جارى تنفيذ الشبكات الأرضية داخل القرى و 119 قرية جارى تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.