شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال تكشف تفاصيل تطوير عدد من المشروعات فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة قطاع الأعمال العام ، تفاصيل العديد من المشروعات العقارية الجديدة التى تنفذها الشركات التابعة منها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تعرف عليها من خلال 8 معلومات.

1- جاري تنفيذ استراتيجية معدة من قبل مجلس الإدارة في أكتوبر 2020.

2- جاري تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير أرض بمساحة 1695 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي

3- تطوير المخطط العام لمدينة نيو هليوبوليس شرق القاهرة، وجاري طرح وتنفيذ الخطة العامة لتطوير المدينة (مداخل، طريق رئيسي، منطقة نموذجية) بإجمالي تكلفة متوققة حوالي 250 إلى 300 مليون جنيه.

4- سيتم البدء في طرح 101 فدان للتطوير الذاتي بواسطة الشركة.

5- تطوير المرافق (كهرباء، مياه، صرف صحي) للأجزاء المشغولة في نيو هليوبوليس باستثمارات حوالي 600 مليون جنيه.

6- بالنسبة لحديقة الميريلاند: تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي منطقة الكازينو والبحيرة وتضم مطاعم وكافيهات ونافورة راقصة وجارى الإعداد لافتتاحها رسميا.

7- سيتم قريبًا افتتاح مشروع إعادة تأهيل المسطحات الخضراء والبرجولات ودورات المياه وتراك المشي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، ويجري حاليا الترسية على أحد العروض المقدمة لتأجير منطقة الشولاند وحديقة الطفل لاستغلالها في إقامة أنشطة سياحية وترفيهية.

8- فيما يتعلق بقصر غرناطة: انتهاء أعمال التطوير والترميم، وجاري إعداد كراسة شروط لطرح المشروع على المستثمرين لاستغلال المنطقة مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز ،وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، وذلك لإقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية.