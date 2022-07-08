شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات منتجات البترول ترتفع لمعدلات قياسية جديدة وتسجل 204٪ أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الصادرات المصرية من منتجات البترول والبترول الخام تصدرها لقائمة السلع التي تسببت في ارتفاع الصادرات المصرية منذ بداية العام الجارى وحتى شهر أبريل الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز، إن الصادرات المصرية من منتجات البترول سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا في أبريل الماضي لتصل إلى مليار و308.7 مليون دولار، بينما كانت نحو 430 مليون دولار في شهر أبريل عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 204.3٪ في شهر واحد فقط.

وبلغت إجمالي الصادرات المصرية من البترول الخام نحو 297.7 ٪، مقابل نحو 259.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 14.8٪.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى بلغت 1.70 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2022، مقابل 3.62 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض بلغت نسبته 53٪، حيث ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 54.2 ٪ وبلغـت نحو 4.94 مليــار دولار خـلال شهــر أبريل 2022، مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، نتيجة إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 34.7٪ ، اسمدة بنسبـة 10.3٪، بينما انخفضــت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا فواكه طازجة بنسبة 15.4٪ ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 20.5٪، سجاد وكليم بنسبة 12.0٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.2٪.